America's Cup, prosegue l'attività di 'spionaggio legalizzato'. Cannata: "Sappiamo cosa sta facendo New Zealand" (Di martedì 2 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si stanno preparando per il match race che metterà in palio la America's Cup, anche se al momento non si sa ancora quando incomincerà questa attesissima contesa nella baia di Auckland (sicuramente non prima di mercoledì 10 marzo). Nel Golfo di Hauraki andrà comunque in scena una battaglia campale: chi vincerà sette regate conquisterà il trofeo sportivo più antico al mondo. L'equipaggio italiano sembra poter minare le certezze dei padroni di casa, i quali partiranno con i favori del pronostico e cercheranno di difendere la Vecchia Brocca alzata al cielo quattro anni fa alle Bermuda. Team Prada Pirelli si presenta all'appuntamento dopo aver demolito American Magic e Ineos Uk durante la Prada Cup, mentre Peter Burling e compagni sono fermi dalle World Series pre-natalizie e negli ultimi due mesi si sono cimentati ...

