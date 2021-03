America’s Cup, New Zealand copia il doppio timoniere di Luna Rossa! I pareri di Sirena e Cannata (Di martedì 2 marzo 2021) Luna Rossa ha vinto la Prada Cup surclassando prima gli statunitensi di American Magic e poi i britannici di Ineos Uk. Un dominio assoluto con 12 regate vinte e 1 persa, dovuto anche alla scelta rivoluzionaria di adottare il doppio timoniere. La decisione presa dallo skipper Max Sirena sembrava essere un po’ azzardata e i primi riscontri avuti durante il round robin, dove arrivarono tre sconfitte contro Ben Ainslie e compagni (seppur di misura), non erano stati dei migliori. Successivamente c’è stata un’inversione di rotta, la comunicazione tra James Spithill e Francesco Bruni si è perfezionata, Pietro Sibello è stato investito anche del ruolo di tattico a bordo e Team Prada Pirelli ha incominciato a viaggiare a mille. Adesso è arrivato il momento di sfidare Team New Zealand nel match race che metterà ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021)Rossa ha vinto la Prada Cup surclassando prima gli statunitensi di American Magic e poi i britannici di Ineos Uk. Un dominio assoluto con 12 regate vinte e 1 persa, dovuto anche alla scelta rivoluzionaria di adottare il. La decisione presa dallo skipper Maxsembrava essere un po’ azzardata e i primi riscontri avuti durante il round robin, dove arrivarono tre sconfitte contro Ben Ainslie e compagni (seppur di misura), non erano stati dei migliori. Successivamente c’è stata un’inversione di rotta, la comunicazione tra James Spithill e Francesco Bruni si è perfezionata, Pietro Sibello è stato investito anche del ruolo di tattico a bordo e Team Prada Pirelli ha incominciato a viaggiare a mille. Adesso è arrivato il momento di sfidare Team Newnel match race che metterà ...

