America’s Cup, il punto di forza di New Zealand che più teme Luna Rossa (Di martedì 2 marzo 2021) Luna Rossa si sta preparando per affrontare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Gli organizzatori sono stati costretti a posticipare l’inizio della contesa, originariamente previsto per sabato 6 marzo. Ad Auckland (Nuova Zelanda) vige un lockdown di livello 3 fino a domenica, dunque non si gareggerà prima di mercoledì 10 marzo. L’attesa è spasmodica in vista della battaglia nel Golfo di Hauraki, bisogna vincere sette regate per conquistare la Vecchia Brocca e l’equipaggio italiano sogna l’impresa contro i padroni di casa. Team Prada Pirelli ha messo le mani sulla Prada Cup, surclassando prima gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e poi tramortendo Ineos Uk (7-1 in finale). Ora è arrivato il momento di fronteggiare la corazzata ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021)si sta preparando per affrontare Team Newnel match race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Gli organizzatori sono stati costretti a posticipare l’inizio della contesa, originariamente previsto per sabato 6 marzo. Ad Auckland (Nuova Zelanda) vige un lockdown di livello 3 fino a domenica, dunque non si gareggerà prima di mercoledì 10 marzo. L’attesa è spasmodica in vista della battaglia nel Golfo di Hauraki, bisogna vincere sette regate per conquistare la Vecchia Brocca e l’equipaggio italiano sogna l’impresa contro i padroni di casa. Team Prada Pirelli ha messo le mani sulla Prada Cup, surclassando prima gli statunitensi di American Magic (4-0 in semifinale) e poi tramortendo Ineos Uk (7-1 in finale). Ora è arrivato il momento di fronteggiare la corazzata ...

ProntoPCBaveno : America’s Cup: live con Pietro Sibello dalle ore 21:25 - infoitsport : America's Cup, Max Sirena: 'Stiamo vedendo NZ usare il doppio timoniere, ma non è immediato' - infoitsport : LIVE America's Cup in DIRETTA: NZ usa il doppio timoniere? Sirena: 'Lo stanno provando in partenza' - Veladuepuntozer : America’s Cup: live con Pietro Sibello (martedì, dalle ore 21:25) - PetraccaMassimo : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog