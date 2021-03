America’s Cup, Davide Cannata: “New Zealand veloce di bolina. Luna Rossa una barca completa” (Di martedì 2 marzo 2021) La Coppa America di vela, inizialmente prevista a partire da sabato 6 marzo, è stata rinviata a mercoledì 10 a causa del lockdown di livello 3 vigente ad Auckland. Ad oggi non è ancora stato ufficializzato il nuovo programma da parte degli organizzatori. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand dovranno dunque pazientare ancora prima di affrontarsi in una serie al meglio delle tredici regate. Il grinder di Luna Rossa Davide Cannata, intervistato dal nostro Stefano Vegliani nel corso della trasmissione Sail2u sulla pagina FB di OA Sport, si è proiettato sull’attesissima contesa, non nascondendo la consapevolezza della forza di Te Rehutai: “Non c’è stato molto tempo tra la Prada Cup e l’America’s Cup per provare cose nuove e rivoluzionare la ... Leggi su oasport (Di martedì 2 marzo 2021) La Coppa America di vela, inizialmente prevista a partire da sabato 6 marzo, è stata rinviata a mercoledì 10 a causa del lockdown di livello 3 vigente ad Auckland. Ad oggi non è ancora stato ufficializzato il nuovo programma da parte degli organizzatori.ed Emirates Team Newdovranno dunque pazientare ancora prima di affrontarsi in una serie al meglio delle tredici regate. Il grinder di, intervistato dal nostro Stefano Vegliani nel corso della trasmissione Sail2u sulla pagina FB di OA Sport, si è proiettato sull’attesissima contesa, non nascondendo la consapevolezza della forza di Te Rehutai: “Non c’è stato molto tempo tra la Prada Cup e l’Cup per provare cose nuove e rivoluzionare la ...

