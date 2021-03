Ambientalista ed europeista. Così sarà il nuovo Movimento. Parla il vice capogruppo M5S alla Camera, Scerra: “Con l’ex premier possiamo costruire il futuro” (Di martedì 2 marzo 2021) “Il contributo di Giuseppe Conte non può che essere fondamentale, per costruire un nuovo Movimento Ambientalista ed europeista, aperto alla società civile”. Con queste parole il deputato M5S e vicepresidente del gruppo alla Camera Filippo Scerra saluta il “ritorno” in politica dell’ex presidente del Consiglio, questa volta come prossimo leader del Movimento. “Giuseppe Conte – prosegue ancora Scerra – incarna perfettamente l’idea di partecipazione alla Cosa pubblica da sempre sostenuta dal M5S”. Pensa, dunque, che sia la persona giusta per il rilancio dei Cinque stelle dopo la dolorosa scissione causata dalla fiducia al governo Draghi e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) “Il contributo di Giuseppe Conte non può che essere fondamentale, peruned, apertosocietà civile”. Con queste parole il deputato M5S epresidente del gruppoFilipposaluta il “ritorno” in politica delpresidente del Consiglio, questa volta come prossimo leader del. “Giuseppe Conte – prosegue ancora– incarna perfettamente l’idea di partecipazioneCosa pubblica da sempre sostenuta dal M5S”. Pensa, dunque, che sia la persona giusta per il rilancio dei Cinque stelle dopo la dolorosa scissione causata dfiducia al governo Draghi e ...

