Amadeus, Fiorello, Ibrahimovic, le pagelle dei look della prima serata (Di martedì 2 marzo 2021) Parte ufficialmente il 71esimo festival di Sanremo, e come di consueto parte anche il toto look. Come saranno vestiti i cantanti? Ma anche chi e come saranno vestiti i conduttori? Amadeus, Fiorello e Ibrahimovic come saranno vestiti e sopratutto da quali stilisti? Amadeus in Gai Mattiolo Ebbene si! Anche quest'anno Amadeus ha scelto di vestirsi in Gai Mattiolo, già suo stilista l'anno scorso. Ed eccolo indossare per la prima serata un completo nero possiamo dire scintillante. Dettagli che brillano lungo la giacca e il pantalone, papillon glitterato e camicia doppio petto rigorosamente bianca. Voto 8 Amadeus in Gai MattioloFiorello veste Giorgio Armani Fiorello non si smentisce mai e fa il ...

