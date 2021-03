Amadeus anticipa i dettagli della prima serata del Festival (Di martedì 2 marzo 2021) Terminata la seconda conferenza stampa sul Festival di Sanremo 2021: svelati i dettagli della prima serata. Sanremo 2021, conferenza stampa: la scaletta della prima serata su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021) Terminata la seconda conferenza stampa suldi Sanremo 2021: svelati i. Sanremo 2021, conferenza stampa: la scalettasu Notizie.it.

IlContiAndrea : Lo dicevo/chiedevo da anni. Ha senso che il vincitore di Sanremo dell’anno prima apra la serata. Così sarà con… - LPFCelmundocili : RT @LondonOneRadio: LondonONE radio in conferenza :#Amadeus ci anticipa i concorrenti delle prime due serate del Festival di Sanremo e una… - morena_faenza : RT @LondonOneRadio: LondonONE radio in conferenza :#Amadeus ci anticipa i concorrenti delle prime due serate del Festival di Sanremo e una… - LondonOneRadio : LondonONE radio in conferenza :#Amadeus ci anticipa i concorrenti delle prime due serate del Festival di Sanremo e… - LondonOneRadio : LondonONE radio in conferenza :#Amadeus ci anticipa i concorrenti delle prime due serate del Festival di Sanremo e… -