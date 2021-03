Amadeus al Festival di Sanremo 2021: quanto guadagna il conduttore (Di martedì 2 marzo 2021) Parte stasera il Festival di Sanremo 2021, giunto alla 71esima edizione, che sarà ancora guidato dalla coppia Amadeus-Fiorello. Il conduttore, che è anche direttore artistico, ha curato ogni dettaglio per poter mettere in scena uno spettacolo che sappia emozionare e intrattenere i telespettatori soprattutto in un periodo difficile come quello che ci troviamo a vivere L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 2 marzo 2021) Parte stasera ildi, giunto alla 71esima edizione, che sarà ancora guidato dalla coppia-Fiorello. Il, che è anche direttore artistico, ha curato ogni dettaglio per poter mettere in scena uno spettacolo che sappia emozionare e intrattenere i telespettatori soprattutto in un periodo difficile come quello che ci troviamo a vivere L'articolo

IlContiAndrea : Il Festival non finirà prima dell'1:30 'Non vorrei andare oltre le due di notte' #Amadeus dixit #Sanremo2021 - Corriere : ??Stasera comincia #Sanremo2021: sarà (anche) il Festival delle mascherine e dei tamponi, della distanza obbligatori… - IlContiAndrea : #Fiorello ha fatto una battuta tra il serio e il faceto: #Amadeus gli avrebbe confessato che lo vuole rifare anche… - AronneSe : RT @moltovintage: #Amadeus dice che è giusto riaprire il #festival perché ci lavora tanta gente. In tutti i teatri e cinema del mondo ci l… - annabiso73 : RT @sole24ore: #Sanremo, 71 anni di vincitori e hit parade. Lo speciale di #Lab24 per l'inizio del Festival della canzone italiana, il seco… -