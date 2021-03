“Altro che naufraga…”. Isola dei Famosi 2021, c’è anche Drusilla Gucci: bellezza top e occhi come il mare dell’Honduras (Di martedì 2 marzo 2021) Manca poco alla prima puntata dell’Isola dei Famosi, il reality dedicato a un gruppo di naufraghi più o meno noti che per qualche settimana vivono su una spiaggia deserta in Honduras senza gli agi della normale quotidianità. In questo 2021 ci sono moltissime novità nel programma, prima tra tutte la conduzione affidata per la prima volta a Ilary Blasi. Tra i concorrenti, inoltre, c’è anche un nome che ha attirato le attenzioni degli appassionati di moda. Parliamo di Drusilla Gucci che, sebbene non abbia nessuna esperienza televisiva alle sue spalle, ha un chiaro legame con il mondo dello spettacolo e della moda. Di lei non si sa molto, a parte il fatto che è la pronipote di Guccio Gucci, il fondatore della Maison fiorentina, e che vanta delle origini ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Manca poco alla prima puntata dell’dei, il reality dedicato a un gruppo di naufraghi più o meno noti che per qualche settimana vivono su una spiaggia deserta in Honduras senza gli agi della normale quotidianità. In questoci sono moltissime novità nel programma, prima tra tutte la conduzione affidata per la prima volta a Ilary Blasi. Tra i concorrenti, inoltre, c’èun nome che ha attirato le attenzioni degli appassionati di moda. Parliamo diche, sebbene non abbia nessuna esperienza televisiva alle sue spalle, ha un chiaro legame con il mondo dello spettacolo e della moda. Di lei non si sa molto, a parte il fatto che è la pronipote di, il fondatore della Maison fiorentina, e che vanta delle origini ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Il potere in Italia cambia volto, è sempre meno politico E c'è da augurarsi con tutto il cuore che chi in questo momento detiene un potere così grande ... la situazione inizia a farsi un po' inquietante, se non altro dal punto di vista simbolico. La presenza ...

Richeldi: "Sputnik V? Non bastano dati su Lancet"/ "Siero molto promettente ma..." ... ma anche Luca Tajani, il numero di Forza Italia, che parlando a SkyTg24 ha confessato: 'Serve la prudenza, se si deve si chiudere si chiuda, ma dobbiamo impedire che si arrivi a un altro lockdown'. '...

Altro che hobby, il giardinaggio è diventato un affare La Repubblica Sanremo: Matilda De Angelis, 'appena ho visto il palco ho pianto' Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono super contenta, super emozionata, quando ho visto il palco mi sono messa a piangere, nemmeno di fronte a Nicole Kidman". Lo ha detto l'attrice Matilda De Angelis, la c ...

Da Dolce&Gabbana sfilano i robot, ma non è fantamoda «La ricerca è un processo creativo, reso possibile dalla passione, dalla fantasia, dai sogni e dall'impegno delle persone». Non sono stati Domenico Dolce e Stefano Gabbana a pronunciare queste parole, ...

E c'è da augurarsi con tutto il cuore che chi in questo momento detiene un potere così grande ... la situazione inizia a farsi un po' inquietante, se non altro dal punto di vista simbolico. La presenza ...

... ma anche Luca Tajani, il numero di Forza Italia, che parlando a SkyTg24 ha confessato: 'Serve la prudenza, se si deve si chiudere si chiuda, ma dobbiamo impedire che si arrivi a un altro lockdown'. '...

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono super contenta, super emozionata, quando ho visto il palco mi sono messa a piangere, nemmeno di fronte a Nicole Kidman". Lo ha detto l'attrice Matilda De Angelis, la c ...

«La ricerca è un processo creativo, reso possibile dalla passione, dalla fantasia, dai sogni e dall'impegno delle persone». Non sono stati Domenico Dolce e Stefano Gabbana a pronunciare queste parole, ...