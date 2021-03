Altro che attività filantropiche. Le fondazioni aiutano le banche. Investiti negli istituti di credito 11,5 miliardi di attivi. E 11 strutture hanno pure debiti da estinguere (Di martedì 2 marzo 2021) Dovrebbero da tempo dedicarsi esclusivamente alle attività filantropiche ed essere completamente sganciate dagli istituti di credito da cui hanno avuto origine, le 86 fondazioni bancarie italiane continuano però ad avere un grande peso e potere sulle banche. Vi hanno investito, stando all’ultimo screening compiuto dal ministero dell’Economia e finanze e aggiornato al 31 dicembre 2019, 11,5 miliardi di euro, il 24,5% del loro attivo e il 28,6% del loro patrimonio netto. Solo 35 fondazioni hanno completamente dismesso le quote che avevano nelle banche e solo 45 ne hanno meno del 50%. La separazione dell’attività ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Dovrebbero da tempo dedicarsi esclusivamente alleed essere completamente sganciate daglidida cuiavuto origine, le 86bancarie italiane continuano però ad avere un grande peso e potere sulle. Viinvestito, stando all’ultimo screening compiuto dal ministero dell’Economia e finanze e aggiornato al 31 dicembre 2019, 11,5di euro, il 24,5% del loro attivo e il 28,6% del loro patrimonio netto. Solo 35completamente dismesso le quote che avevano nellee solo 45 nemeno del 50%. La separazione dell’...

