Altri tre espulsi M5s È il nuovo corso grillino | meglio pochi ma buoni

"Io ho sempre chiesto il dialogo, un confronto. Ma si preferisce epurare...". Simona Suriano è tra gli oltre venti deputati M5s espulsi per non aver votato la fiducia al governo Draghi. Nel caso specifico lei, insieme ai colleghi Cristian Romaniello e Yana Ehm, non ha partecipato al voto, decisione che le è costata una lettera ricevuta oggi in cui le è stato comunicato di essere stata cacciata. Non ha dubbi sul fatto che la linea pentastellata ormai sia questa. Il nuovo corso è già stato inaugurato e prevede un partito molto più snello. Molto più nelle corde di Giuseppe Conte che ama definirlo "rifondato" e quando l'ex premier chiede garanzie prima di sciogliere la riserva si riferisce proprio a questo. Sono giornate in cui vengono esaminate le carte, anche i contenziosi legali che sono almeno quindici. Conte lavora a stretto contatto ...

