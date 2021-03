Alimentazione postmenopausa | un nuovo studio

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 2 marzo 2021) I ricercatori, guidati da Wei Bao, assistente professore di epidemiologia, hanno analizzato i dati di oltre 100.000 donne indi età compresa tra 50 e 79 anni che hanno partecipato alloNational Women’s Health Initiative tra il 1993 e il 1998. I partecipanti allosono stati seguiti fino a febbraio 2017. Nel momento in cui si sono arruolati nello, i partecipanti hanno compilato questionari sulla loro dieta che dettagliavano la frequenza con cui mangiavano uova, latticini, pollame, carne rossa, pesce/crostacei e proteine ??vegetali come noci, tofu, fagioli e piselli. Durante il periodo di, si sono verificati un totale di 25.976 decessi (6.993 decessi per malattie cardiovascolari; 7.516 decessi per cancro e 2.734 decessi per demenza). I ricercatori hanno ...