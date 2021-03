Aliens | Fireteam è uno sparatutto survival co-op in terza persona che ha una finestra di lancio

Leggi su eurogamer

(Di martedì 2 marzo 2021), unocooperativo di sopravvivenza indi Cold Iron Studios, uscirà quest'estate per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. La notizia è stata annunciata tramite un comunicato stampa. I giocatori si metteranno nei panni di un marine coloniale degli Stati Uniti e potranno scegliere tra cinque classi: Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon. L'enfasi qui è sulla modalità cooperativa, poiché ogni classe porterà un diverso set di abilità allo scontro a fuoco e con 20 diversi tipi di nemici, inclusi 11 diversi Xenomorfi. Cold Iron Studios ha lavorato a stretto contatto con la 20th Century Fox per progettare nuovi nemici per l'universo alieno, quindi oltre a vecchie conoscenze ci saranno anche nemici nuovi di zecca.: ...