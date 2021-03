Alessia Bonari | simbolo della lotta contro il coronavirus anche sul palco di Sanremo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Era il 9 marzo 2020, uno dei giorni più bui per l’Italia: il lockdown era appena iniziato, le terapie intensive erano piene ma quel che accadeva negli ospedali non era ancora ben chiaro a tutta la popolazione. Alessia Bonari, infermiera in un ospedale di Milano, è stata tra le prime a scattarsi un selfie, davanti allo specchio, dopo un interminabile turno di lavoro in un reparto Covid. L’ha fatto per mostrare la fatica e i segni sul volto della mascherina e degli altri dispositivi di protezione. «Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare», aveva scritto Alessia, e in poche ore il suo post ha fatto il giro d’Italia e del mondo.