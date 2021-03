Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid-19 ospite a Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Era stata annunciata da tempo e nella prima serata del Festival di Sanremo 2021, quella del 2 marzo, è salita sul palco dell’Ariston. Parliamo di Alessia Bonari, l’infermiera diventata simbolo nel 2020 della lotta da parte degli operatori sanitari contro il Covid-19, che Amadeus ha voluto fosse presente alla kermesse. Alessia, nelle prime settimane dell’emergenza, aveva postato sui social una sua foto con il volto stanco e segnato dalla mascherina indossata per ore. La sua immagine fece il giro del web, fino a diventare emblematica ai tempi, capace di far prendere a tutti maggiore consapevolezza sui rischi del virus. Ovviamente, Alessia (che lavora in un ospedale milanese) ha ricevuto anche numerose ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 2 marzo 2021) Era stata annunciata da tempo e nella prima serata del Festival di, quella del 2 marzo, è salita sul palco dell’Ariston. Parliamo didiventatanel 2020da parte degli operatori sanitari contro il-19, che Amadeus ha voluto fosse presente alla kermesse., nelle prime settimane dell’emergenza, aveva postato sui social una sua foto con il volto stanco e segnato dalla mascherina indossata per ore. La sua immagine fece il giro del web, fino a diventare emblematica ai tempi, capace di far prendere a tutti maggiore consapevolezza sui rischi del virus. Ovviamente,(che lavora in un ospedale milanese) ha ricevuto anche numerose ...

