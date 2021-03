ALDI nominato fornitore ufficiale della League of Legends Prime League

Leggi su esports247

(Di martedì 2 marzo 2021) La catenagrande distribuzioneè stata nominata come, una competizione diofche si tiene nella regione DACH. L’accordo vedrà anche lanciare da partemultinazionale dei supermercati laGaming, un marchio dedicato che rappresenterà siaNord eSUD, per promuovere gli esports e la scena gaming in generale in Germania. Per chi non la conoscesse laè stata lanciata da solo un anno, precisamente nel gennaio 2020 da Riot Games e Freaks 4U Gaming al posto del Premier Tour. La competizione è ...