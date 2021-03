Al via entro marzo il primo Green Bond italiano (di G. Lonardi) (Di martedì 2 marzo 2021) (di Giorgio Lonardi) Anche la Repubblica Italiana avrà i suoi Green Bond. entro la fine del mese, infatti, assisteremo alla prima emissione di un Btp Green da parte del Tesoro. Sarà un titolo che avrà una scadenza lunga, forse decennale. E finanzierà una serie di investimenti verdi lanciati fra il 2018 e il 2021. Si tratta quindi di risorse aggiuntive rispetto a quelle del Recovery Plan che invece coprirà i progetti dal 2022 in poi. In questa cornice il ministero dell’Economia ha identificato fino a 35 miliardi di spese riferibili a fonti rinnovabili, efficienza energetica, trasporti (faranno la parte del leone), prevenzione dell’inquinamento e economia circolare che risultando Green sono teoricamente finanziabili. Senza dimenticare la tutela dell’ambiente e la ricerca in tutti i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) (di Giorgio) Anche la Repubblica Italiana avrà i suoila fine del mese, infatti, assisteremo alla prima emissione di un Btpda parte del Tesoro. Sarà un titolo che avrà una scadenza lunga, forse decennale. E finanzierà una serie di investimenti verdi lanciati fra il 2018 e il 2021. Si tratta quindi di risorse aggiuntive rispetto a quelle del Recovery Plan che invece coprirà i progetti dal 2022 in poi. In questa cornice il ministero dell’Economia ha identificato fino a 35 miliardi di spese riferibili a fonti rinnovabili, efficienza energetica, trasporti (faranno la parte del leone), prevenzione dell’inquinamento e economia circolare che risultandosono teoricamente finanziabili. Senza dimenticare la tutela dell’ambiente e la ricerca in tutti i ...

