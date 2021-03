“Al GF Vip non era mai successo”. La notizia è arrivata dopo la fine della quinta edizione (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip. dopo più di 5 mesi insieme, si è conclusa lunedì 1 marzo la quinta edizione del reality in onda su Canale 5. Una finale al cardiopalma, ricca di grandi emozioni e colpi di scena. dopo una serie di scontri al televoto che hanno visto le eliminazioni di Andrea Zelletta, Dayane Mello e Stefania Orlando, l’influencer è arrivato allo scontro finale con Pierpaolo Pretelli, aggiudicandosi il montepremi finale di 100mila euro. Nato in una ricca famiglia della “Milano bene”, alla quale confessa di essere gay a 18 anni, ha studiato Business Management a Londra si legge sul sito ufficiale della trasmissione. La celebrità è arrivata con la partecipazione al docureality ‘Riccanza’ per poi consolidarsi con altre apparizioni tv. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip.più di 5 mesi insieme, si è conclusa lunedì 1 marzo ladel reality in onda su Canale 5. Una finale al cardiopalma, ricca di grandi emozioni e colpi di scena.una serie di scontri al televoto che hanno visto le eliminazioni di Andrea Zelletta, Dayane Mello e Stefania Orlando, l’influencer è arrivato allo scontro finale con Pierpaolo Pretelli, aggiudicandosi il montepremi finale di 100mila euro. Nato in una ricca famiglia“Milano bene”, alla quale confessa di essere gay a 18 anni, ha studiato Business Management a Londra si legge sul sito ufficialetrasmissione. La celebrità ècon la partecipazione al docureality ‘Riccanza’ per poi consolidarsi con altre apparizioni tv. ...

