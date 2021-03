Aiello ha presentato il suo nuovo singolo “ORA” al Festival di Sanremo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 2 marzo 2021), in gara al 71°dinella categoria CAMPIONI, haquesta sera per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, diretto da Iacopo BRAIL Sinigaglia, il suo“ORA”, che da domani, 3 Marzo 2021, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, in rotazione radiofonica e visibile, in formato videoclip ufficiale, su YouTube. “ORA”, prodotto da BRAIL e MACE, è un brano che nasce dalla contaminazione di generi: urban, classic e pop. È la storia di un ragazzo che senza filtri dichiara di esser stato uno stronzo, di aver fatto una rinuncia, un suicidio d’amore, e nel mentre ricorda un sesso speciale, liberatorio, tossico, curativo, sicuramente non dimenticato, che ha definito IBUPROFENE. Nel video ufficiale, diretto da Giulio Rosati, che sarà ...