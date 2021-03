Aiello, chi è: età, altezza, peso, nome e origini, gossip su Laura Torrisi e fidanzata (Di martedì 2 marzo 2021) Nel 2011 aveva partecipato alle audizioni di Sanremo, senza superarle. In quell’anno ha trascorso un periodo in Australia, dove si esibiva con una band del posto. Dieci anni più tardi il suo nome si è posizionato nella scaletta dei big dello storico festival canoro. Antonio Aiello, in arte semplicemente Aiello, è un amato cantautore nonché musicista formatosi nella scena musicale indie pop. Nel 2012 Aiello ha debuttato nello show di Maurizio Costanzo, Di che talento sei? E la sua carriera ha spiccato il volo. I capisaldi della sua crescita artistica sono Barry White, Stevie Wonder e Whitney Huston. Gli strumenti che predilige sono il pianoforte e il violino. Stiamo dunque parlando di un artista a tutto tondo, che vanta anche due lauree. Curiosi di conoscerlo meglio? Aiello: anni, ... Leggi su tuttivip (Di martedì 2 marzo 2021) Nel 2011 aveva partecipato alle audizioni di Sanremo, senza superarle. In quell’anno ha trascorso un periodo in Australia, dove si esibiva con una band del posto. Dieci anni più tardi il suosi è posizionato nella scaletta dei big dello storico festival canoro. Antonio, in arte semplicemente, è un amato cantautore nonché musicista formatosi nella scena musicale indie pop. Nel 2012ha debuttato nello show di Maurizio Costanzo, Di che talento sei? E la sua carriera ha spiccato il volo. I capisaldi della sua crescita artistica sono Barry White, Stevie Wonder e Whitney Huston. Gli strumenti che predilige sono il pianoforte e il violino. Stiamo dunque parlando di un artista a tutto tondo, che vanta anche due lauree. Curiosi di conoscerlo meglio?: anni, ...

la_bongia : Pazzesco che siano passati Aiello dei poveri ed il meteorologo. Ma chi l'avrebbe mai detto. #Sanremo2021 - _itsmesonia_ : Io comunque quest'anno tifo per Gaia principalmente, ma amo anche Aiello, Madame, Random, Fasma, Willie peyote I v… - buffering000 : @pazzeska4 Aiello, Maneskin forse Fasma, ma è tosta quest'anno perchè mi piacciono un po' tutti, tu chi tifi? - leeveean : Sto litigando con mia sorella perché a me questo mi ricorda Aiello e lei dice di no. Chi ha ragione? - pazzeska4 : PRIMA SERATA: chi tifate? #Sanremo2021 Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez Max Gazzè Noem… -