Aiello al Festival di Sanremo 2021: Post Instagram di Aiello nel giorno dell'esordio all'Ariston

Questa sera è la grande prima serata del Festival di Sanremo 2021. Ad esibirsi questa sera i primi 13 big e tra questi ci sarà anche Aiello. Per il cantante calabrese è la prima volta sul palcoscenico dell'Ariston e porterà la sua canzone, Ora.

Aiello al Festival di Sanremo 2021

"Sono uno di voi", comincia così il Post Instagram pubblicato nelle scorse ore da Aiello. "Uno che si è sudato tutto, che non ha mollato mai..che non ha avuto nessuna porta lasciata aperta perché io entrassi con disinvoltura. Io quella porta l'ho dovuta sfondare a calci e pugni. Sono uno di voi, non dimenticatelo mai", scrive ancora. Un messaggio toccante che esprime ...

