Afragola | 2mila euro per la “protezione di quelli delle palazzine” | arrestato un 31enne IL NOME

puntomagazine : Il 31enne ha avvicinato un imprenditore edile del posto e chiesto 2mila euro, destinati a garantire la “protezione”… -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola 2mila

Minformo

...era nato dal fatto che Monti Anna figlia di Agostino aveva denunciato con compagno dii! ... Dopo un po' Giannelli ne pretendevaeuro e chiedeva uno-due pacchi di cocaina al mese ad ......era nato dal fatto che Monti Anna figlia di Agostino aveva denunciato con compagno dii! ... Dopo un po' Giannelli ne pretendevaeuro e chiedeva uno-due pacchi di cocaina al mese ad ...Un uomo travisato ha avvicinato un imprenditore edile di Afragola e chiesto 2mila euro, destinati a garantire la “protezione” del cantiere dove stava lavorando. Ha poi riferito che sarebbe passato nei ...AFRAGOLA: 2mila euro per la “protezione” di “quelli delle palazzine”. Carabinieri arrestano 31enne per estorsione I carabinieri della sezione operativa di Casoria hanno arrestato per tentata estorsion ...