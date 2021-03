“Affitto negato perché gay” | il video-denuncia | accuse ai proprietari dell’immobile

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Marcianise (Ce) – “Aveva preparato tutto per traslocare nel suo nuovo appartamento, aveva acquistato anche l’arredamento, ma all’improvvisò arriva la doccia gelata: idecidono di fermare l’operazione,il nuovo inquilino è gay“. A rendere noto l’episodio, è la stessa vittima, con unil quale, secondo quanto comunicano il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico de La radiazza Gianni Simioli, è stato pubblicato anche da una emittente locale. “Raffaele, 30 anni, – raccontano Borrelli e Simioli – decide di andare a vivere da solo a Marcianise, nel casertano, i suoi progetti, però, non mettono in conto l’arretratezza culturale e la ristrettezza mentale che, nonostante quel che si dica, continuano come un ...

Corriere : «Affitto negato perché gay», video-denuncia su Facebook - Corriere : «Affitto negato perché gay», video-denuncia su Facebook - corrmezzogiorno : #Napoli «Affitto negato perché gay», video-denuncia su Facebook -

Ultime Notizie dalla rete : Affitto negato

'Aveva preparato tutto per traslocare nel suo nuovo appartamento, aveva acquistato anche l'arredamento, ma all'improvvisò arriva la doccia gelata: i proprietari dell'immobile decidono di fermare l'...E' il 2021, la tecnologia avanza, la medicina produce vaccini in meno di un anno, gli americani mandano sonde su Marte, ma ad un ragazzo gay vienel'di un appartamento . I tempi avanzano, tuttavia i pregiudizi in alcuni posti restano sempre ben radicati. Raffaele ha 30 anni, un lavoro onesto come tutti e per questo vuole prendere ...La proprietaria di casa si sarebbe rifiutata di affittargli il suo appartamento all'ultimo momento, dopo aver scoperto che è gay. È quello che racconta, in una video denuncia su Instagram, Raffaele, ...Marcianise (Ce) – “Aveva preparato tutto per traslocare nel suo nuovo appartamento, aveva acquistato anche l’arredamento, ma all’improvvisò arriva la doccia gelata: i proprietari dell’immobile ...