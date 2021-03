Addio a Jacopo Gardella, tra ricerca e riserbo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quella dei Gardella è una saga familiare che ha inizio nella Genova neoclassica di primo Ottocento, prosegue per Alessandria, si sposta a Milano e a Venezia, e di generazione in generazione arriva sino a noi. A 85 anni è morto, il 25 febbraio scorso, Jacopo Gardella. Era figlio di Ignazio (1905 – 1999), una delle figure più importanti dell’architettura italiana, tra il razionalismo originale d’anteguerra e il revisionismo successivo. Era stato con Albini tra i pochi a raccogliere non il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quella deiè una saga familiare che ha inizio nella Genova neoclassica di primo Ottocento, prosegue per Alessandria, si sposta a Milano e a Venezia, e di generazione in generazione arriva sino a noi. A 85 anni è morto, il 25 febbraio scorso,. Era figlio di Ignazio (1905 – 1999), una delle figure più importanti dell’architettura italiana, tra il razionalismo originale d’anteguerra e il revisionismo successivo. Era stato con Albini tra i pochi a raccogliere non il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

