Addio a Claudio Coccoluto | il dj italiano più famoso nel mondo

Corriere : ?? È morto Claudio Coccoluto - Corriere : Addio a Claudio Coccoluto, aveva 59 anni. Gli amici: «Se ne va il maestro dei dj» - Corriere : Addio a Claudio Coccoluto, aveva 59 anni. Gli amici: «Se ne va il maestro dei dj» - giorgiansa : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Claudio #Coccoluto, uno dei più grandi dj italiani #ANSA - willycuba65 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Claudio #Coccoluto, uno dei più grandi dj italiani #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Claudio

Coccoluto, il dj italiano più famoso nel mondo Tra i primi a rendergli omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, con cui avevano fondato il Goa di Roma (con 25 anni ...Per la musica elettronica inn giuria c'era appunto il dj e producerCoccoluto, indiscusso padrino della musica house che ha fatto la storia del clubbing in Italia. "Se ne va il maestro più ...09:53Newbookclub-MOONLIGHT TALES: appuntamento in prima sera 09:53Addio Claudio Coccoluto: il dj è morto dopo una lunga malattia 09:44Vaccinazioni al via per gli avvocati palermitani 09:40Le mani ...Addio a Claudio Coccoluto, primo dj europeo a suonare al Sound Factory Bar di New York nel 1991 e maestro indiscusso dell'underground ...