Addio a Claudio Coccoluto | il disc jockey si spegne a 59 anni

(Di martedì 2 marzo 2021) Un fulmine a ciel sereno che colpisce il mondo della musica proprio il giorno della prima serata del primo Festival di Sanremo in tempi di pandemia: Claudio Coccoluto, uno dei disc jockey italiani più apprezzati a livello internazionale, si spegne a 59 anni nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino, insieme al quale aveva fondato il Goa, unico club in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo: «Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come deejay e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me».

Dolore e sconcerto nel mondo della musica e del clubbing, tra i settori più colpiti dalla pandemia, per la scomparsa di Coccoluto, 59 anni, dj di statura internazionale protagonista dell'avanguardia in consolle da oltre quarant'anni. L'artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, dove aveva iniziato ... Lutto nel mondo della musica. E' morto il celebre dj Claudio Coccoluto. L'artista, 59 anni, si è spento all'alba di oggi nella sua casa di Cassino, dopo aver lottato per una anno contro la malattia. Un fulmine a ciel sereno che colpisce il mondo della musica proprio il giorno della prima serata del primo Festival di Sanremo in tempi di pandemia: Claudio Coccoluto, uno dei disc jockey italiani più ...