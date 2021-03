Acli Roma | Borzì | lavoro | welfare e uguaglianza opportunità i tre pilastri per riconoscimento mondo femminile

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021)– «Lo sguardopermette una narrazione diversa, che fa vedere cose nuove, o vedere in altro modo quelle conosciute. Una narrazione, quindi, che sia la cifra di un nuovo approccio culturale. Con questo web talk abbiamo proprio voluto raccontare, attraverso gli occhi di donne impegnate in diversi ambiti, come queste siano portatrici di una “differenza ri-generante”, una diversa postura da cui guardare le relazioni, la società, il, e in esso agire con sano orgoglio avendo la consapevolezza della necessità di uno sguardo differente e complementare a quello maschile». È quanto ha dichiarato Lidia, presidente delledie provincia durante il web talk “Mi vanto di essere donna – Storie di donne tra ostacoli,e ...