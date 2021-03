Acilia | Riccardo morto a 16 anni per arresto cardiaco | «Stava scappando | lo inseguivano con un’accetta»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 marzo 2021) Probabilmente un, 16, ècosì sotto gli occhi increduli degli amici. Doveva essere un pomeriggio come tanti, invece si è trasformato in tragedia. Venerdì scorso, poco dopo le 18,si trovava nei pressi del Parco della Madonnetta ad, in via Bruno Majoli, quando avrebbe improvvisamente accusato un malore. Per lui fatale: a nulla sono serviti i tempestivi soccorsi del personale sanitario del 118, che ha tentato in tutti i modi di rianimarlo. Sul posto per riconoscere il corpo era arrivata anche la madre del giovane. E proprio quest’ultima sulle pagine di Repubblica si è lasciata andare a un lungo racconto. Per la donna, il figlio nongiocando con gli amici, macorrendo ...