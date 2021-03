Achille Lauro: “Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato” (Di martedì 2 marzo 2021) L’artista è una delle presenze fisse del Festival Tra gli ospiti fissi delle serate del Festival di Sanremo, ci sarà anche Achille Lauro, che ha spiegato cosa farà (senza scendere nel dettaglio) in queste serate. Se l’anno scorso era ospite quest’anno avrà una nuova veste. Torno a scrivervi anche quest’anno la lettera a cui ormai siete abituati quando sta per succedere qualcosa di grande. Manca poco. Dopo un anno surreale, difficile per tutti, stasera tornerò finalmente sul palco. Il palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston, per onorare l’invito del direttore artistico Amadeus. Questa volta il mio ruolo sarà diverso: non sarò un concorrente, non gareggerò per piazzare un brano in classifica. Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 marzo 2021) L’artista è una delle presenze fisse del Festival Tra gli ospiti fissi delle serate del Festival di Sanremo, ci sarà anche, che ha spiegato cosa farà (senza scendere nel dettaglio) in queste serate. Se l’anno scorso era ospite quest’anno avrà una nuova veste. Torno a scrivervi anche quest’anno la lettera a cui ormai siete abituati quando sta per succedere qualcosa di grande. Manca poco. Dopo un anno surreale, difficile per tutti, stasera tornerò finalmente sul palco. Il palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston, per onorare l’invito del direttore artistico Amadeus. Questa volta il mio ruolo sarà diverso: non sarò un concorrente, non gareggerò per piazzare un brano in classifica. Miper ile ...

