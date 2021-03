Achille Lauro è fidanzato, chi è la misteriosa Francesca (Di martedì 2 marzo 2021) . Classe 1990, all’anagrafe il suo nome è Lauro De Marinis, ed è nato l’11 luglio, sotto il segno del Cancro, a Verona. Fin da piccolo, inoltre, ha sempre avuto una grande passione per il mondo della musica. Oltre a essere un cantante, infatti, Lauro è anche un autore e produttore. Cosa sappiamo di Francesca, la presunta fidanzata di Lauro? Beh in effetti poco o nulla, potremmo dire solo il nome. Sembra, infatti, che il cantante non ami pubblicizzare il suo amore per questa bella morettina che lui stesso ha ammesso che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dalle poche foto che circolano sui due, però, si può notare come ami tantissimo i tatuaggi, passione che condivide con il suo compagno. Ne possiede, in effetti, su tutto il corpo. un’anima sensibile e un grande provocatore, un artista poliedrico e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) . Classe 1990, all’anagrafe il suo nome èDe Marinis, ed è nato l’11 luglio, sotto il segno del Cancro, a Verona. Fin da piccolo, inoltre, ha sempre avuto una grande passione per il mondo della musica. Oltre a essere un cantante, infatti,è anche un autore e produttore. Cosa sappiamo di, la presunta fidanzata di? Beh in effetti poco o nulla, potremmo dire solo il nome. Sembra, infatti, che il cantante non ami pubblicizzare il suo amore per questa bella morettina che lui stesso ha ammesso che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dalle poche foto che circolano sui due, però, si può notare come ami tantissimo i tatuaggi, passione che condivide con il suo compagno. Ne possiede, in effetti, su tutto il corpo. un’anima sensibile e un grande provocatore, un artista poliedrico e ...

HuffPostItalia : Achille Lauro torna a Sanremo: 'Sarò sessualmente tutto, peccato e peccatore. Dio ci benedica' - rockolpoprock : Sanremo 2021, Emma e Achille Lauro insieme in uno dei 'quadri' dell'artista romano - MrsHannigram : RT @amaricord: Siamo a un passo dal primo quadro di Achille Lauro, non mi sento psicologicamente pronta #Sanremo2021 - atuputamadree : #Sanremo2021 qui per dirvi che aspetto SOLO e soprattutto i vestiti stravaganti indossati da quel STRAFIGO di Achille Lauro ???? - _maaamma : RT @amaricord: Achille Lauro: 'Sarò sessualmente tutto, peccato e peccatore. Dio ci benedica.' AMEN #Sanremo2021 -