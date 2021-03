Abiodun Adegoke | il centro nigeriano che può diventare il più alto dell’NBA Ma ci sono dubbi sulla sua età

(Di martedì 2 marzo 2021)potrebbeil giocatore piùdi sempre nella storia. Stando a quanto riportato dal Daily Star Online, infatti, l’atleta2 metri e 39 centimetri. Un video che lo vede protagonista è diventato rapidamente virale sui social. Nel filmato, l’adolescente lavora in una palestra di Dubai con alcuni allenatori, durante un campo di sviluppo dedicato ai migliori talenti giovanili. Il video mostrache riesce a schiacciare a canestro con entrambi i piedi ancora a terra: inoltre, ilriesce a muoversi con incredibile agilità nonostante l’imponente mole. La clip è stata condivisa anche dall’ex campione NBA Shaquille O’Neal, che ha giocato ...

Malikzeer23_ : @cesteddiedavid C’est abiodun adegoke - BasketUniverso : VIDEO: Abiodun Adegoke, il prospetto nigeriano che schiaccia senza saltare - ad_jeager : IL MESURE 2M36 - ABIODUN ADEGOKE, LE FUTUR DE LA NBA ?!!! -

