ABI | Patuelli | soddisfazione per decisione Corte UE su Banca Tercas

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente dell’ABI Antonioha espresso “grande” per la sentenza definitiva delladi Giustizia dell’Unione Europea che ha respinto l’impugnazione della Commissione Europea contro la sentenza del 19 marzo 2019 del Tribunale Europeo che già aveva giudicato erronea ed annullato ladella Commissione Europea di ritenere “Aiuto di Stato” l’intervento predisposto nel 2014 dal Fondo Interrio di Tutela dei Depositi per il salvataggio di: ladi Giustizia ha ora definitivamente accertato un “errore di diritto” della precedente Commissione Europea sul casoha rilevato che ladi Giustizia Europea ha dichiarato ...

Il Messaggero

Il presidente dell'Antonioha espresso "grande soddisfazione" per la sentenza definitiva della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha respinto l'impugnazione della Commissione Europea contro la ...Ne dà notizia il presidente dell', Antonio, annunciando che la Corte di Giustizia europea ha definitivamente sentenziato. Le parole di Pautelli 'Grande soddisfazione' esprime infatti ..."Accertato un ‘errore di diritto’ della precedente Commissione Europea sul caso". "Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Abi Antonio Patuelli per la sentenza definitiva della Corte ...Non dovevano fallire le quattro banche italiane messe in croce dalla Commissione europea che ne ha impedito il salvataggio attraverso le risorse messe a disposizione dal Fondo interbancario italiano..