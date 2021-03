"Abbiamo capito una cosa". Amadeus apre il Festival così: straziante nel teatro vuoto (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival di Sanremo della normalità. Solo uno spicchio, forse fasulla. Ma Amadeus ha fatto di tutto per avere uno show il più possibile "normale", anche in tempi angoscianti e stravolti come quelli del Covid. E proprio questa sciagura ispira la emozionante "lettera" che il conduttore e direttore artistico ha scritto per un giornale e che legge in anteprima dal palco dell'Ariston, vuoto ma con applausi registrati a dare un'illusione che tutto sia ancora come prima della pandemia. "Il cuore batte molto più forte dell'anno scorso - spiega subito -. Ho preparato questo Festival con tutto me stesso, con l'aiuto di tante persone e in condizioni difficilissime L'ho fatto con più forza e una determinazione dello scorso anno. Quello che sta succedendo ci ha fatto capire che la normalità è una cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Ildi Sanremo della normalità. Solo uno spicchio, forse fasulla. Maha fatto di tutto per avere uno show il più possibile "normale", anche in tempi angoscianti e stravolti come quelli del Covid. E proprio questa sciagura ispira la emozionante "lettera" che il conduttore e direttore artistico ha scritto per un giornale e che legge in anteprima dal palco dell'Ariston,ma con applausi registrati a dare un'illusione che tutto sia ancora come prima della pandemia. "Il cuore batte molto più forte dell'anno scorso - spiega subito -. Ho preparato questocon tutto me stesso, con l'aiuto di tante persone e in condizioni difficilissime L'ho fatto con più forza e una determinazione dello scorso anno. Quello che sta succedendo ci ha fatto capire che la normalità è una...

ene862 : RT @thisismaneskin: Abbiamo capito che non si può toccare niente, dai, fatela portare da un drone 'sta busta. #Sanremo2021 - gior_05_ : RT @thisismaneskin: Abbiamo capito che non si può toccare niente, dai, fatela portare da un drone 'sta busta. #Sanremo2021 - leggedimurphy_ : RT @thisismaneskin: Abbiamo capito che non si può toccare niente, dai, fatela portare da un drone 'sta busta. #Sanremo2021 - sonounauror : RT @thisismaneskin: Abbiamo capito che non si può toccare niente, dai, fatela portare da un drone 'sta busta. #Sanremo2021 - Aiencran : RT @iamdavehumphrey: ABBIAMO CAPITO CHE NON C'È PUBBLICO BASTA #Sanremo2021 -