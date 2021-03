A Conte la futura leadership dei Cinque Stelle? Paola Taverna approva (Di martedì 2 marzo 2021) Da giorni si ragione sul futuro dei Cinque Stelle. Beppe Grillo vorrebbe affidare la leadership a Giuseppe Conte. Paola Taverna approva e parla di “contributo prezioso” Il governo Draghi è entrato nella fase operativa da un po’ di giorni. La squadra dei ministri è al lavoro per traghettare l’Italia fuori dalla crisi economico-sanitaria. Nelle prossime L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 marzo 2021) Da giorni si ragione sul futuro dei. Beppe Grillo vorrebbe affidare laa Giuseppee parla di “contributo prezioso” Il governo Draghi è entrato nella fase operativa da un po’ di giorni. La squadra dei ministri è al lavoro per traghettare l’Italia fuori dalla crisi economico-sanitaria. Nelle prossime L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RagnarKimi : @nmonesi @lorepregliasco @massiacerbo Infatti. Io credo vogliano fare pressione al pd per rendere sempre più inviso… - mike20227857682 : @TgLa7 Il fallimento tragico del governo Conte bis è stato così certificato a futura memoria - mulattiere : #ottoemezzola7 Il PD,merita la perdita del 6% a favore dei cinquestelle in caso dielezioni perché non hanno fatto a… - FuturaTorino : ?? Il GR di oggi ?? ?? Pandemia, salgono i contagi. Il ministro Speranza: “Le prossime settimane non saranno facili”… - REstaCorporate : @laura_ceruti @claudiafusani @matteorenzi Magagne di #Conte che nei sondaggi ha doppiato #Salvini e #Meloni? Di cos… -