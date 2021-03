8 marzo: donne ancora penalizzate ma c'è chi si reinventa tra artigianato e innovazione (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Labitalia) - In tutta Europa, nonostante negli ultimi anni sia aumentato il numero di donne lavoratrici, la disparità di genere nel mercato del lavoro è ancora molto elevata, con una percentuale di professionisti maggiore di quella delle lavoratrici. L'Italia è tra i Paesi in una situazione critica con 8 punti percentuali di divario rispetto alla media Ue, attestata all'11,5% (2017). È quanto sottolinea una elaborazione dati realizzata da Inrete per SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali con mobile Pos, in vista della Giornata internazionale dei diritti della donna. Una disparità che - dimostra l'elaborazione - dipende soprattutto dalle responsabilità di assistenza, in particolare la genitorialità, che spesso ricadono unicamente sulle donne. A conferma del dato anche quanto verificatosi nell'ultimo anno: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Labitalia) - In tutta Europa, nonostante negli ultimi anni sia aumentato il numero dilavoratrici, la disparità di genere nel mercato del lavoro èmolto elevata, con una percentuale di professionisti maggiore di quella delle lavoratrici. L'Italia è tra i Paesi in una situazione critica con 8 punti percentuali di divario rispetto alla media Ue, attestata all'11,5% (2017). È quanto sottolinea una elaborazione dati realizzata da Inrete per SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali con mobile Pos, in vista della Giornata internazionale dei diritti della donna. Una disparità che - dimostra l'elaborazione - dipende soprattutto dalle responsabilità di assistenza, in particolare la genitorialità, che spesso ricadono unicamente sulle. A conferma del dato anche quanto verificatosi nell'ultimo anno: ...

