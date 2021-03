Zona arancione per 3 regioni e zona rossa per 2, Sardegna prima in zona bianca (Di lunedì 1 marzo 2021) Cambio di “colore” per diverse regioni di Italia da oggi, lunedì 1 marzo 2021. Infatti, Lombardia, Piemonte e Marche passano in zona arancione mentre scatta la zona rossa per Basilicata e Molise. La Liguria ora è in zona gialla mentre la Sardegna è il primo e finora unico territorio che ha fatto ingresso alla zona bianca. Cosa cambierà con il Nuovo Dpcm del Governo Draghi. Regole e zone zona rossa per Basilicata e Molise A partire da oggi, lunedì 1 marzo 2021, per Basilicata e Molise scatta la ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 1 marzo 2021) Cambio di “colore” per diversedi Italia da oggi, lunedì 1 marzo 2021. Infatti, Lombardia, Piemonte e Marche passano inmentre scatta laper Basilicata e Molise. La Liguria ora è ingialla mentre laè il primo e finora unico territorio che ha fatto ingresso alla. Cosa cambierà con il Nuovo Dpcm del Governo Draghi. Regole e zoneper Basilicata e Molise A partire da oggi, lunedì 1 marzo 2021, per Basilicata e Molise scatta la ...

CottarelliCPI : Ha ragione il sindaco Sala. Troppa gente in giro oggi a Milano. Sembra che non ci siamo accorti che la variante ing… - myrtamerlino : #Milano, ieri sera i #Navigli. Da domani la #Lombardia sarà zona arancione e allora mi chiedo, ma i CONTROLLI ma do… - RegioneER : #COVID19 da 2 marzo zona arancione scuro in TUTTI I COMUNI DELLA AUSL ROMAGNA, escluso distretto di Forlì. Sono i m… - zonafranc_ : Solo in Italia possono fare cose come “zona arancione scuro” - MariaGr35657554 : È nell'aria, dalla zona arancione si alza un canto... Solo voy con mi pena Sola va mi condena Correr es mi destino… -