Zelda: Breath of the Wild 2 su Switch Pro e Mario Kart 9 in arrivo? Nintendo al centro di nuovi rumor (Di lunedì 1 marzo 2021) Nintendo è al centro di numerosi rumor relativi al vociferato Switch Pro, Zelda: Breath of the Wild 2 e Mario Kart 9. Nello specifico, l'utente ResetEra z0m3le, definito "insider verificato" dai moderatori del forum, avrebbe svelato alcune notizie sul futuro della grande N, a cominciare dalla presunta console potenziata. Per quanto riguarda Switch Pro (o Super Switch stando alle indiscrezioni), dovrebbe essere una console molto più potente rispetto al modello standard che tutti conosciamo. Il lancio del nuovo hardware dovrebbe avvenire tra il primo aprile 2021 e 31 marzo 2022, ovvero nel prossimo anno fiscale, con i kit di sviluppo che sarebbero stati già inviati ai team third party.

