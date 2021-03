(Di lunedì 1 marzo 2021) Il presidente del, Luca, interviene in conferenza stampa per parlare della situazione Covid-19. L'articolo .

orizzontescuola : Zaia: “Sale l’Rt del Veneto, scuole aperte pesano sul contagio” - Anna_Ma_31d : @nicole_zaia @Presa_Diretta @IaconaRiccardo È così che mi sale la bile. A parte che oggi si spettacolarizza qualsia… - infoitinterno : L'Rt in Veneto sale a 0,91, le richieste di Zaia oggi al Governo - veneziatoday : L'Rt in Veneto sale a 0,91, le richieste di Zaia oggi al Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia Sale

in diretta oggi Il bollettino Tamponi molecolari fatti ad oggi oltre 4 milioni, 3milioni 204mila test rapidi, positivi 603 nelle ultime 24 ore, incidente del 5,70%. 1334 ricoverati totali, 1195 ...Nonostantee Flor abbiano parlato di "aumento dei ricoveri" , il bollettino di Azienda Zero ... Il totale degli attuali positivia quota 2.080. Si registrano altri sei decessi, con il totale ...LA SITUAZIONEVENEZIA Nelle ultime ventiquattr'ore rilevate, in Veneto sono state somministrate 7.804 dosi di vaccino. Ma secondo la Regione, la capacità sarebbe di 50.000 iniezioni quotidiane, ...Venerdì la riclassificazione nelle aree colore, la prima con Draghi premier. Chiesto al Cts un parere sull’apertura delle scuole ...