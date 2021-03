WTA Doha 2021 | Azarenka e Muguruza | il debutto è ok Ritorno amaro per Bertens | out Brady

(Di lunedì 1 marzo 2021) Si è conclusa da poco la giornata d’apertura al torneo WTA 500 di, che segna l’inizio della breve stagione mediorientale del circuito femminile. Sei le partite di primo turno giocate, oltre alle ultime quattro relative al tabellone di qualificazione, con ritorni amari e battaglie d’antico sapore. C’era attesa per ildi Kiki: l’olandese, dopo il Roland Garros e l’operazione, era rimasta ferma fino a oggi, ma il suoè stato, dal momento che la lettone Jelena Ostapenko l’ha travolta in 55 minuti con un netto 6-0 6-2 privo di particolari interpretazioni. Altro match con parecchi occhi puntati addosso (tranne quelli del pubblico, ammesso solo per il 10% della capienza del complesso qatariota) era quello tra la russa Svetlana Kuznetsova e la bielorussa Victoria ...

Ubitennis : WTA Doha: bene Muguruza e Azarenka. Brady, che stesa! - OA_Sport : WTA Doha 2021: parte il tabellone principale. Vittorie di Azarenka e Muguruza nei match più attesi del giorno, Kiki… - TiebreaktennisI : WTA Doha: Brady subito eliminata, bene Kerber e Muguruza - sportface2016 : #WtaDoha: avanzano #Azarenka, #Muguruza e #Kerber - giornaleradiofm : Tennis: Barty infortunata, 'torno in campo a Miami': (ANSA) - DOHA, 01 MAR - Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondia… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Doha

Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneodi Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ..., ...Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneodi Dubai (7 - 13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni ..., ...Tennis | Featured, WTA | Tante le big subito in campo nel a Doha, primo dei due appuntamenti tradizionali nel medio oriente. Come sempre poi negli anni dispari, il Qatar ospita ...Giornata intensa in programma al torneo Wta di Doha 2021 di tennis, dove lunedì 1 marzo di giocavano alcuni match del primo turno con tante big in campo. L’ultima sfida in ordine cronologico ha visto ...