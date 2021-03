Windtre lancia la soluzione di e-health ‘full care’

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 marzo 2021 –, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità con, nuova iniziativa per migliorare la qualità della vita e la sicurezza quotidiana di anziani e persone con disabilità.è ancora l’operatore italiano più veloce per Ookla L’obiettivo diè quello di fornire un sostegno concreto a chi ha bisogno di assistenza, attraverso una proposta di semplice utilizzo che coniuga una conveniente offerta voce e internet e il bracciale per il monitoraggio della salute Comarch Life Wristband: grazie a questo device ‘smart’ è possibile monitorare il battito cardiaco, essere sempre geolocalizzati e avviare una chiamata di emergenza con un semplice ‘tocco’ sul display. Tutte le chiamate SOS ...

