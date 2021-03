Volley, Serie B2 – Ancora una vittoria per l’Energa Olimpia: Pozzuoli ko (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi conclude con una vittoria per 3 a 0 la prima giornata di ritorno, che vede le ragazze dell‘Energa affrontare Pallavolo Pozzuoli dell’ex Mister Borghesio. Tra le autorità presenti il neo Presidente Fipav CT Irpinia Sannio Stefano Aquino. Formazione tipo per Mister Eliseo con Del Vaglio in regia, Matrullo e Sanguigni schiacciartici, Salamida e Lamparelli centrali, Biscardi opposto e Moretti nel ruolo di libero. Partono subito forti le telesine che con Matrullo in battuta si portano sull’11-5. Ma, se fino a quel momento la battuta era stata arma vincente, i turni seguenti sono meno precisi e le ragazze napoletane si fanno sotto fino al 21-20. Nel finale il break dell’Olimpia chiude il set sul 25-21, nonostante almeno tre decisioni discutibili da parte della coppia arbitrale. Il secondo set inizia in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi conclude con unaper 3 a 0 la prima giornata di ritorno, che vede le ragazze dell‘Energa affrontare Pallavolodell’ex Mister Borghesio. Tra le autorità presenti il neo Presidente Fipav CT Irpinia Sannio Stefano Aquino. Formazione tipo per Mister Eliseo con Del Vaglio in regia, Matrullo e Sanguigni schiacciartici, Salamida e Lamparelli centrali, Biscardi opposto e Moretti nel ruolo di libero. Partono subito forti le telesine che con Matrullo in battuta si portano sull’11-5. Ma, se fino a quel momento la battuta era stata arma vincente, i turni seguenti sono meno precisi e le ragazze napoletane si fanno sotto fino al 21-20. Nel finale il break dell’chiude il set sul 25-21, nonostante almeno tre decisioni discutibili da parte della coppia arbitrale. Il secondo set inizia in ...

