Volley | Champions League | ritorno quarti Perugia cerca l’impresa ma la storia dice Modena dopo il 3-0 dell’andata

La Sir Sicoma Monini Perugia cerca l'impresa, la Leo Shoes Modena si aggrappa alla storia per difendere il preziosissimo 3-0 dell'andata. E' un ritorno dei quarti di finale di Champions League che promette scintille quello in programma domani al PalaBarton. Perugia è di fronte ad un bivio stagionale: dopo la Coppa Italia, persa contro Civitanova, il club del presidente Sirci rischia di trovarsi fuori dalla competizione più ambita già nei quarti di finale. La situazione è complicata perchè dal 2014 solo due volte è riuscita l'impresa di ribaltare la situazione alle squadre che hanno perso 3-0 l'andata: nel 2014 l'impresa riuscì a ...

