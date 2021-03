Volley, Champions League maschile 2021: programma, date, orari e tv ritorno quarti di finale (Di lunedì 1 marzo 2021) Il programma completo dei quarti di finale di ritorno della CEV Champions League maschile 2021: ecco date, orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite. Conclusa la fase a gironi, la massima competizione continentale per club entra nella fase clou: chi accederà alle semifinali? Le quattro squadre italiane proseguono la loro corsa per entrare tra le migliori quattro d’Europa. Percorso in salita per Civitanova e Perugia, con quest’ultima che cercherà di ribaltare il risultato nel derby contro Modena. Trento ha invece vinto la gara di andata e cercherà di ripetere il risultato per passare il turno. Le partite di ritorno che definiranno il tabellone delle semifinali si svolgeranno tra il 2 ed ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilcompleto deidididella CEV: eccoe come vedere in diretta tv e streaming le partite. Conclusa la fase a gironi, la massima competizione continentale per club entra nella fase clou: chi accederà alle semifinali? Le quattro squadre italiane proseguono la loro corsa per entrare tra le migliori quattro d’Europa. Percorso in salita per Civitanova e Perugia, con quest’ultima che cercherà di ribaltare il risultato nel derby contro Modena. Trento ha invece vinto la gara di andata e cercherà di ripetere il risultato per passare il turno. Le partite diche definiranno il tabellone delle semifinali si svolgeranno tra il 2 ed ...

