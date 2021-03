Volante della polizia si schianta contro un' auto | morta una 14enne | 5 feriti

bizcommunityit : Volante della polizia insegue rapinatori e si schianta contro un'altra auto: morta 18enne, cinque feriti - maxtorchia : RT @rep_roma: Roma, investita da volante della polizia durante inseguimento, muore ragazza di 14 anni. Il fratello in condizioni gravissime… - SATtrnt : RT @rep_roma: Roma, investita da volante della polizia durante inseguimento, muore ragazza di 14 anni. Il fratello in condizioni gravissime… - rep_roma : Roma, investita da volante della polizia durante inseguimento, muore ragazza di 14 anni. Il fratello in condizioni… - rep_roma : Roma, investita da volante della polizia durante inseguimento, muore ragazza di 14 anni. Il fratello in condizioni… -

Alc'era il padreragazza che non ha potuto evitare l'impatto, fortissimo, con l'autostradale. Nello scontro le due macchine si sono praticamente accartocciate e sono rimasti ...Il fatto è successo durante un inseguimentopolizia dopo una rapina. A far scattare la, una segnalazione per furto in una tabaccheria di Tivoli. Su via di Salone in prossimità di una ...Il fatto è successo durante un inseguimento della polizia dopo una rapina. A far scattare la volante, una segnalazione per furto in una tabaccheria di Tivoli. Su via di Salone in prossimità di una ...