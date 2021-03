Vigilanza BCE, Enria: solidità banche europee robusta ma “cruciale” la gestione del rischio (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente della Vigilanza bancaria della BCE Andrea Enria ha dichiarato che le banche europee dispongono di livelli di solidità patrimoniale “piuttosto robusti”, attualmente “sui massimi dalla creazione dell’Unione bancaria”. In un’intervista al quotidiano francese Le Monde ha spiegato che questo “significa che sono in grado di assorbire un ammontare rilevante di perdite e continuare a sostenere famiglie e imprese in questi tempi difficili”. Enria ha però avvertito che le ricadute della crisi “non si sono ancora pienamente viste” nei bilanci delle banche, dato che è probabile che in futuro si assisterà ad un aumento dei prestiti in sofferenza. “Per questo è cruciale la gestione del rischio, la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente dellabancaria della BCE Andreaha dichiarato che ledispongono di livelli dipatrimoniale “piuttosto robusti”, attualmente “sui massimi dalla creazione dell’Unione bancaria”. In un’intervista al quotidiano francese Le Monde ha spiegato che questo “significa che sono in grado di assorbire un ammontare rilevante di perdite e continuare a sostenere famiglie e imprese in questi tempi difficili”.ha però avvertito che le ricadute della crisi “non si sono ancora pienamente viste” nei bilanci delle, dato che è probabile che in futuro si assisterà ad un aumento dei prestiti in sofferenza. “Per questo èladel, la ...

BomberiniL : IL GOVERNO DRAGHI CON IL PREMIER EX GOVERNATORE BANCA ITALIA EX DIRETTORE BANCA CENTRALE EUROPEA AL QUALE INVIAI I… - BomberiniL : NON SO'SE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DRAGHI ALLORA DIRETTORE BCE EBBE NOTIZIA DELLA MIA LETTERA DI DENUNCIA DEL 29… - BomberiniL : ALLA LETTERA DI DENUNCIA DEL 29/10/2015 A VIGILANZA BCE DIRETTORE MARIO DRAGHI ALLEGAI LE OPERAZIONI BANCARIE IN NE… - BomberiniL : NELLA LETTERA DEL 29/10/2015(CON RISPOSTA DEL 24/11/2015)INVIATA A VIGILANZA BCE FRANCOFORTE SUL MENO INDIRIZZATA A… -