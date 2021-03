Vigata | dov’è? La casa del Commissario Montalbano in Sicilia

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 1 marzo 2021)torna protagonista in televisione già da stasera quando vedremo su Rai 5 un documentario che ci racconterà i luoghi del, IlA partire dalle 21.15 su Rai 5, canale 23 del digitale terrestre, va in onda una nuova puntata de “L’atlante che non c’è”. Il sottotitolo della puntata di oggi è “, Montelusa e ladel“. La serie tv con Luca Zingaretti ha riscosso grandissimo successo con momenti di studio che ci hanno portato anche a riscoprire una terra meravigliosa, se ce ne fosse stato il bisogno, come la. La puntata di stasera sarà dunque interessante collegarsi per raccontare le bellezze del nostro ...