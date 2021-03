Via alle vaccinazioni per chi ha gravi patologie. Ma ci sono altre zone a rischio rosso, ecco quali (Di lunedì 1 marzo 2021) Da giovedì settemila dosi destinate a 15 categorie di malati senza limiti di età. Incontro mercoledì sulle chiusure Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 1 marzo 2021) Da giovedì settemila dosi destinate a 15 categorie di malati senza limiti di età. Incontro mercoledì sulle chiusure

Pontifex_it : Unisco la mia voce a quella dei Vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze, portate via… - enpaonlus : I gatti vengono sfrattati dal giardino della chiesa, le gattare in guerra con il parroco passano alle vie legali… - sbonaccini : VACCINO: dopo gli over85, da dopodomani, lunedì primo marzo, al via le prenotazioni per i nati tra il 1937 e il 194… - S20WON : @vonderleyen preparatevi alle rivolte dei poveri, sarete spazzati via ?????????????? - angiuoniluigi : RT @UnioneSarda: #PrimaPagina #1marzo #Sardegna - #Covid19, oggi l’esordio in fascia bianca: via a metà il coprifuoco, al bar fino alle 21.… -