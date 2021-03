Via alla sperimentazione del vaccino italiano Takis: 80 volontari a Napoli, Roma e Monza (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa città di Napoli, grazie all’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, è stata coinvolta nella sperimentazione del vaccino italiano Takis. Le altre città dove avverrà la sperimentazione saranno Monza e Roma. La sperimentazione è quindi partita e nella sua Fase 1 il vaccino sarà somministrato ad 80 volontari delle tre città già citate. E’ partita quindi la sperimentazione del vaccino tutto italiano anti Covid-19 ideato dalla Takis di Castel Romano (Roma) e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di Monza. Il primo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa città di, grazie all’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, è stata coinvolta nelladel. Le altre città dove avverrà lasaranno. Laè quindi partita e nella sua Fase 1 ilsarà somministrato ad 80delle tre città già citate. E’ partita quindi ladeltuttoanti Covid-19 ideato ddi Castelno () e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di. Il primo ...

