Vi ricordate com’era Amadeus agli esordi? La FOTO con i capelli lunghi

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sanremo al via, da domani 2 marzo al 6 andrà in scena la kermesse musicale nostrana più attesa dell’anno. Conduttore e direttore artistico sarà per il secondo anno di fila. Il suo Sanremo 2020 ha portato a casa numeri importanti; quest’anno l’obiettivo è ripeterli e portare un po’ di serenità nelle case degli italiani. … L'articolo Vi? Lacon iproviene da Velvet Gossip.