Verso il rinvio di Lazio-Torino, il Covid inciderà nella lotta salvezza? (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Torino in una stagione tormentata, iniziata con più bassi che alti e continuata con l'arrivo di Nicola in panchina al posto di Giampaolo, sembrava avere dato una svolta al suo campionato vincendo alla Sardegna Arena lo scontro diretto con il Cagliari e portandosi a 20 punti, ovvero cinque di vantaggio sui rossoblu. Poi lo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

